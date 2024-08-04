Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1627 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1627 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1627 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,04 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1627
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (275)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1627 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3400 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Cieszyńskie CN (2)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (13)
  • DESA (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (7)
  • GGN (5)
  • Janas (2)
  • Katz (7)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (25)
  • Monety i Medale (1)
  • Naumann (2)
  • Niemczyk (12)
  • Numedux (11)
  • Numimarket (4)
  • NUMIS Klitończyk (1)
  • Numis Poland (2)
  • Numis.be (1)
  • Numisbalt (9)
  • Numision (6)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (5)
  • Russiancoin (8)
  • Rzeszowski DA (37)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stare Monety (3)
  • Stary Sklep (19)
  • Tempus (10)
  • TMAJK sro (1)
  • WCN (26)
  • WDA - MiM (28)
  • Wójcicki (19)
  • Wu-eL (1)
  • ЮНОНА (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1627 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1627 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1627 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск