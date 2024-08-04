Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1627 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (275)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1627 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3400 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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