Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1596 года HR SC IF (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,75 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1596 года со знаком HR SC IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1155 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 41000 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
10418 $
Цена в валюте аукциона 41000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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