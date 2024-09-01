Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1596 года HR SC IF (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1596 года HR SC IF - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1596 года HR SC IF - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1596 года со знаком HR SC IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1155 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 41000 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Leo Hamburger (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1596 HR SC IF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1596 HR SC IF на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
6551 $
Цена в валюте аукциона 29000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1596 HR SC IF на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1596 HR SC IF на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
10418 $
Цена в валюте аукциона 41000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1596 HR SC IF на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1596 HR SC IF на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1596 HR SC IF на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1596 HR SC IF на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1596 HR SC IF на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Шестак (6 грошей) 1596 HR SC IF на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1596 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1596 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск