Шестак (6 грошей) 1596 года HR SC IF (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1596 года со знаком HR SC IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1155 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 41000 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

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