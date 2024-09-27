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Шестак (6 грошей) 1601 года "Тип 1595-1603" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1601 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 17000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
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