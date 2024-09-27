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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1601 года "Тип 1595-1603" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1601 года "Тип 1595-1603" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1601 года "Тип 1595-1603" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1601 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 17000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1601 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
7876 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность F
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1601 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Шестак (6 грошей) 1601 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность F
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1601 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Шестак (6 грошей) 1601 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1601 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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