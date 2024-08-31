Трояк (3 гроша) 1599 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 2900 PLN. Торги состоялись 27 марта 2021.

Сохранность UNC (49) AU (12) XF (144) VF (78) F (2) Нет оценки (17) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (6) MS63 (12) MS62 (8) MS61 (1) AU55 (1) XF45 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (27) PCGS (5)

Продавец Все фирмы

Bereska (2)

Coins.ee (4)

COINSNET (4)

DESA (1)

Dom Aukcyjny Art Magnat (2)

Emporium Hamburg (2)

Frühwald (1)

GGN (10)

Golden Lion (3)

Heritage (2)

Istra Numizmatika d.o.o. (1)

Janas (1)

JMPG (2)

Katz (7)

Künker (2)

Macho & Chlapovič (1)

MARCINIAK (26)

Monety i Medale (1)

Naumann (2)

Niemczyk (37)

Numedux (14)

Numimarket (4)

Numisbalt (9)

PDA & PGN (4)

Pesek Auctions (1)

Poznański Dom Aukcyjny (20)

Provenance Auctions (5)

Rauch (9)

Rzeszowski DA (16)

Solidus Numismatik (8)

Stare Monety (3)

Stary Sklep (19)

Tempus (1)

Via (3)

WAG (1)

WCN (48)

WDA - MiM (10)

Westfälische (1)

Wójcicki (15)