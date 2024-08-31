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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1599 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1599 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1599 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (302)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 2900 PLN. Торги состоялись 27 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
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Где продать?

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