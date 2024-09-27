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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1599 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1599 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1599 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1599 года "Рига". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4392 проданному на аукционе Stack's Bowers за 105000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1599 "Рига" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша Дукат 1599 "Рига" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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