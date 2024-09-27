Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1599 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1599
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1599 года "Рига". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4392 проданному на аукционе Stack's Bowers за 105000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Stack's (1)
Где продать?
Для продажи Дукат 1599 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск