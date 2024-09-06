Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1599 года L "Люблинский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1599
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Люблин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Люблинский монетный двор" со знаком L. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 509 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4500 PLN. Торги состоялись 13 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 520 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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