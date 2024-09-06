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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1599 года L "Люблинский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1599 года L "Люблинский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1599 года L "Люблинский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Люблин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Люблинский монетный двор" со знаком L. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 509 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4500 PLN. Торги состоялись 13 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 520 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1599 L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1599 "Люблинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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