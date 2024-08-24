Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1599 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1599
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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