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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1599 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1599 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1599 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
730 $
Цена в валюте аукциона 2950 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Литва" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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