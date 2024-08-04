Шеляг 1599 года P "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1599 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 340 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность XF (1) VF (8)