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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1599 года P "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1599 года P "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1599 года P "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1599 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 340 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Шеляг 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Шеляг 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шеляг 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Шеляг 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Шеляг 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1599 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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