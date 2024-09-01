Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1599 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1599
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1599 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе WDA - MiM за 1050 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.
Сохранность
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- MARCINIAK (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Stary Sklep (1)
- WDA - MiM (4)
- Wójcicki (2)
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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