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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1599 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1599 года F "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1599 года F "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1599 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе WDA - MiM за 1050 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Шеляг 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1599 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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