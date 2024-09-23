Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1599 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1599
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1599 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе Spink UK за 26000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Spink (1)
Где продать?
Для продажи Дукат 1599 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск