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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1599 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1599 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1599 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1599 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе Spink UK за 26000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
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  • Spink (1)
Польша Дукат 1599 "Гданьск" на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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