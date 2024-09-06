Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1599 года P "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1599
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (255)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1822 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1800 PLN. Торги состоялись 13 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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