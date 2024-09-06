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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1599 года P "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1599 года P "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1599 года P "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (255)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1822 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1800 PLN. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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