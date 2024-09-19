Трояк (3 гроша) 1599 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2875 PLN. Торги состоялись 18 марта 2022.

Сохранность UNC (45) AU (11) XF (92) VF (91) Нет оценки (30) Сохранность (слабы) MS66 (4) MS65 (4) MS64 (8) MS63 (4) MS62 (7) MS61 (6) AU58 (2) AU55 (2) DETAILS (2) Сервис NGC (37) PCGS (2)

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