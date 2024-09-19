Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1599 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numismatik Naumann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1599
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (269)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2875 PLN. Торги состоялись 18 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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