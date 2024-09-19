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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1599 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1599 года F "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1599 года F "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numismatik Naumann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (269)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2875 PLN. Торги состоялись 18 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1599 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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