Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1599 года B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1599 года B "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1599 года B "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1599 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392013 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 560 PLN. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (7)
  • Niemczyk (3)
  • Numis Poland (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rauch (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (4)
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1599 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1599 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск