Шеляг 1599 года B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1599 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392013 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 560 PLN. Торги состоялись 18 апреля 2024.

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