Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1599 года B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1599
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1599 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392013 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 560 PLN. Торги состоялись 18 апреля 2024.
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
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Где продать?
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