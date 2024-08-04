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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1599 года IF L "Люблинский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1599 года IF L "Люблинский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1599 года IF L "Люблинский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Люблин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Люблинский монетный двор" со знаком IF L. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 6999 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2300 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
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  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
574 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1599 IF L "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1599 "Люблинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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