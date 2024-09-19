Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1599 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1599
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1599 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Stary Sklep за 1100 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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