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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1599 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1599 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1599 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1599 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Stary Sklep за 1100 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1599 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1599 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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