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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1599 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1599 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1599 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1599 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1050 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Künker (1)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (7)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Денарий 1599 "Гданьск" на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1599 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Денарий 1599 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1599 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Денарий 1599 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1599 "Гданьск" на аукционе Rauch - September 12, 2010
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1599 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1599 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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