Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1599 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1599
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1599 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1050 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность F
Цена
******
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