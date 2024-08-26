Денарий 1599 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1599 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1050 PLN. Торги состоялись 8 ноября 2014.

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