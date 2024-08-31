Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1599 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1599 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1599 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1226 проданному на аукционе Coins.ee за 285 EUR. Торги состоялись 30 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (20)
  • COINSNET (3)
  • Emporium Hamburg (1)
  • GGN (2)
  • Höhn (1)
  • Karbownik (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (11)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Niemczyk (5)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (3)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (6)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rhenumis (1)
  • Rzeszowski DA (15)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stack's (1)
  • Stare Monety (3)
  • Stary Sklep (4)
  • Tempus (3)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (5)
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1599 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1599 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск