Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1599 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (100)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1226 проданному на аукционе Coins.ee за 285 EUR. Торги состоялись 30 октября 2021.
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