Трояк (3 гроша) 1599 года B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Stary Sklep за 3400 PLN. Торги состоялись 20 октября 2018.

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