Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1599 года B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1599
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (250)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Stary Sklep за 3400 PLN. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Где продать?
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