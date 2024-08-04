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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1599 года B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1599 года B "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1599 года B "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (250)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1599 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Stary Sklep за 3400 PLN. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1599 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Где продать?

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