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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1607 года "Литва". Богория без щита (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Богория без щита

Аверс монеты - 1 грош 1607 года "Литва" Богория без щита - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1607 года "Литва" Богория без щита - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1607
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1607 года "Литва". Богория без щита. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе WDA - MiM за 2300 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (2)
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе DESA - May 21, 2022
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе DESA - May 21, 2022
Продавец DESA
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1607 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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