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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1614 года HW "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1614 года HW "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1614 года HW "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1614 года "Литва" со знаком HW. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3600 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1614 HW "Литва" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1614 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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