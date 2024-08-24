1 грош 1614 года HW "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1614 года "Литва" со знаком HW. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3600 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

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