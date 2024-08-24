Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1614 года HW "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1614 года "Литва" со знаком HW. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3600 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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