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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1608 года "Тип 1597-1627" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1608 года "Тип 1597-1627" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1608 года "Тип 1597-1627" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1608
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (169)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1608 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1350 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1608 на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 46 PLN
Польша 1 грош 1608 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1608 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1608 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1608 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1608 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 грош 1608 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1608 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1608 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1608 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1608 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1608 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1608 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1608 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1608 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1608 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1608 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1608 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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