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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1604 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1604 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1604 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1604
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (150)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1604 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 818 проданному на аукционе Numismatik Lanz München за 1600 EUR. Торги состоялись 15 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 1 грош 1604 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1604 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 1 грош 1604 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1604 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1604 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1604 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1604 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1604 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1604 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1604 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1604 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1604 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1604 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 1 грош 1604 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1604 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1604 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1604 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1604 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1604 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1604 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1604 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1604 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1604 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1604 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1604 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1604 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1604 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 грош 1604 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1604 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1604 на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1604 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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