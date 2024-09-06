Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1604 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,9 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1604
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (150)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1604 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 818 проданному на аукционе Numismatik Lanz München за 1600 EUR. Торги состоялись 15 июня 2015.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU
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