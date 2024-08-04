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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1606 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1606 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1606 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1606
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (194)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1606 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1326 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 4800 PLN. Торги состоялись 9 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1606 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1606 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 610 PLN
Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1606 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1606 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1606 на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 грош 1606 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1606 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1606 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1606 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1606 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1606 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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