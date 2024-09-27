Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1607 года "Тип 1597-1627" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1607
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1607 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2800 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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