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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1607 года "Тип 1597-1627" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1607 года "Тип 1597-1627" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1607 года "Тип 1597-1627" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1607
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1607 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 410 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2800 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 1 грош 1607 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 1 грош 1607 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1607 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 грош 1607 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1 грош 1607 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша 1 грош 1607 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 1 грош 1607 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша 1 грош 1607 на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 1 грош 1607 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 1 грош 1607 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша 1 грош 1607 на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша 1 грош 1607 на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1607 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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