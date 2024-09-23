Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1612 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1612
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1612 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 4800 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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