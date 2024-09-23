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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1612 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1612 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1612 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1612
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1612 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 4800 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1612 "Литва" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1612 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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