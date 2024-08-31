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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1612 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1612 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1612 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1612
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (153)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1612 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 1100 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1612 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 1 грош 1612 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 1 грош 1612 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1612 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Польша 1 грош 1612 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1612 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1612 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1612 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1612 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1612 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1612 на аукционе Naumann - May 5, 2024
Продавец Naumann
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1612 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1612 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1612 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 1 грош 1612 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1612 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1612 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1612 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1612 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1612 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1612 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1612 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1612 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1612 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1612 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1612 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1612 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1612 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1612 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1612 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1612 на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 грош 1612 на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1612 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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