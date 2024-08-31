Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1612 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1612
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (153)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1612 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 1100 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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