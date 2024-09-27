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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1607 года "Литва". Богория в щите. Рамка на реверсе (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Богория в щите. Рамка на реверсе

Аверс монеты - 1 грош 1607 года "Литва" Богория в щите Рамка на реверсе - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1607 года "Литва" Богория в щите Рамка на реверсе - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1607
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1607 года "Литва". Богория в щите. Рамка на реверсе. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2190 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4800 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
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  • MARCINIAK (2)
  • Numedux (1)
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность F
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1607 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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