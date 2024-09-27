1 грош 1607 года "Литва". Богория в щите. Рамка на реверсе (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1607 года "Литва". Богория в щите. Рамка на реверсе. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2190 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4800 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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