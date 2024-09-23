Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1607 года "Тип 1600-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,9 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1607
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (140)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1607 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1200 PLN. Торги состоялись 27 марта 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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