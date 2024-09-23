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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1607 года "Тип 1600-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1607 года "Тип 1600-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1607 года "Тип 1600-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1607
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (140)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1607 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1200 PLN. Торги состоялись 27 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1607 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 1 грош 1607 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1607 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1607 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1607 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1607 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1607 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1607 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша 1 грош 1607 на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1607 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1607 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1607 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1607 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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