Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1624 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,63 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1624
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1624 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе WDA - MiM за 650 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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