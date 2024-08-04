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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1624 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1624 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1624 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,63 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1624
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1624 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 174 проданному на аукционе WDA - MiM за 650 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1624 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1624 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1624 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 1 грош 1624 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1624 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 1 грош 1624 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1624 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1624 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1 грош 1624 на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1624 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1624 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1624 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1624 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1624 на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша 1 грош 1624 на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1624 на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша 1 грош 1624 на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1624 на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша 1 грош 1624 на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1624 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1624 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1624 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1624 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1624 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1624 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1624 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1624 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1624 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1624 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1624 на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша 1 грош 1624 на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1624 на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша 1 грош 1624 на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1624 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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