Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1601 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1601 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2188 проданному на аукционе KM NUMIS за 3600 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.
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