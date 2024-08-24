Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1610 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1610
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1610 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1474 проданному на аукционе Numisbalt за 115 EUR. Торги состоялись 30 июня 2023.
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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