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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1610 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1610 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1610 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1610
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1610 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1474 проданному на аукционе Numisbalt за 115 EUR. Торги состоялись 30 июня 2023.

Сохранность
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  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (1)
Польша 1 грош 1610 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1610 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 1 грош 1610 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1610 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 1 грош 1610 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1610 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1610 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1610 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1610 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1610 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша 1 грош 1610 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша 1 грош 1610 на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1610 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1610 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1610 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1610 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1610 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 1 грош 1610 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 грош 1610 на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1610 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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