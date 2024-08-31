Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1609 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1609
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1609 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2500 PLN. Торги состоялись 16 мая 2020.
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 25 ноября 2023
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Дата 5 ноября 2023
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Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 18 октября 2023
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Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 13 октября 2023
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Дата 13 октября 2023
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Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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