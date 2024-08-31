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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1609 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1609 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1609 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1609
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1609 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2500 PLN. Торги состоялись 16 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1609 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1609 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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