Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1613 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1613 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1613 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1613
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1613 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2192 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2400 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (4)
  • Numisbalt (4)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (2)
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1613 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1613 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1613 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск