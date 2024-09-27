Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1610 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1610
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1610 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Stary Sklep за 2200 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 8 февраля 2024
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Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 5 ноября 2023
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