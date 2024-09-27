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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1610 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1610 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1610 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1610
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1610 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Stary Sklep за 2200 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1610 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1610 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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