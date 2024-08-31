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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1603 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1603 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1603 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1603
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1603 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1603 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Польша 1 грош 1603 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 2200 CZK
Польша 1 грош 1603 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1603 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 7700 PLN
Польша 1 грош 1603 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 1 грош 1603 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1603 на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 1 грош 1603 на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1603 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1 грош 1603 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1603 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1 грош 1603 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1603 на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша 1 грош 1603 на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1603 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша 1 грош 1603 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1603 на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша 1 грош 1603 на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1603 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 1 грош 1603 на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1603 на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 1 грош 1603 на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1603 на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 1 грош 1603 на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1603 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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