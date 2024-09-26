Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1608 года "Тип 1600-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1608 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 170 PLN. Торги состоялись 21 марта 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- GGN (1)
- Janas (1)
- WCN (1)
Где продать?
Для продажи 1 грош 1608 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск