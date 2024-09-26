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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1608 года "Тип 1600-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1608 года "Тип 1600-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1608 года "Тип 1600-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1608
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1608 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 170 PLN. Торги состоялись 21 марта 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • Janas (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 1 грош 1608 на аукционе Janas - March 21, 2020
Польша 1 грош 1608 на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 1 грош 1608 на аукционе GGN - April 18, 1998
Польша 1 грош 1608 на аукционе GGN - April 18, 1998
Продавец GGN
Дата 18 апреля 1998
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1608 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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