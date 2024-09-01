Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1596 года SC HR (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,9 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1596 года со знаком SC HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 5500 PLN. Торги состоялись 12 марта 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность F
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
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Дата 15 декабря 2017
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Дата 20 октября 2017
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
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Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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