1 грош 1596 года SC HR (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1596 года со знаком SC HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 5500 PLN. Торги состоялись 12 марта 2021.

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