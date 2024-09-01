Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1596 года SC HR (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1596 года SC HR - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1596 года SC HR - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1596 года со знаком SC HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 5500 PLN. Торги состоялись 12 марта 2021.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (2)
  • COINSNET (1)
  • GGN (1)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (3)
  • Numedux (1)
  • PDA & PGN (2)
  • Rzeszowski DA (3)
  • SINCONA (1)
  • Tempus (1)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Tempus - August 31, 2020
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Tempus - August 31, 2020
Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1596 SC HR на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1596 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1596 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск