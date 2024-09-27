Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1625 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,63 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1625
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1625 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе WDA - MiM за 340 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2022.
Сохранность
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- Wójcicki (1)
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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