Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1625 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1625 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1625 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,63 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1625
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1625 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе WDA - MiM за 340 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • Numis Poland (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (1)
Польша 1 грош 1625 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 грош 1625 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 1 грош 1625 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 грош 1625 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 1 грош 1625 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 1 грош 1625 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1625 на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 1 грош 1625 на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1625 на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 1 грош 1625 на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1625 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1625 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1625 на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша 1 грош 1625 на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность F
Цена
Польша 1 грош 1625 на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша 1 грош 1625 на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1625 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1625 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск