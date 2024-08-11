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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1594 года "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1594 года "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1594 года "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1594
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1594 года "Олькушский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе Stary Sklep за 1625 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (5)
  • PDA & PGN (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (4)
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
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Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе GGN - March 18, 2004
Польша Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" на аукционе GGN - March 18, 2004
Продавец GGN
Дата 18 марта 2004
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1594 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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