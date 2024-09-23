Трояк (3 гроша) 1594 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1594 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2023.

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