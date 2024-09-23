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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1594 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1594 года IF "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1594 года IF "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1594
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1594 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность XF
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