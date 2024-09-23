Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1594 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1594
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1594 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1100 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
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