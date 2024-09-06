Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1594 года "Мальборкский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1594
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Мальборк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (963)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1594 года "Мальборкский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе WDA - MiM за 5800 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Bertolami (1)
- Cieszyńskie CN (1)
- Coins.ee (9)
- COINSNET (11)
- DESA (2)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (4)
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (1)
- GGN (31)
- Golden Lion (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Janas (5)
- JMPG (4)
- Karbownik (2)
- Katz (7)
- Künker (11)
- Macho & Chlapovič (1)
- MARCINIAK (84)
- Monety i Medale (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Naumann (5)
- Niemczyk (236)
- Numedux (26)
- Numimarket (20)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (38)
- Numision (1)
- PDA & PGN (5)
- Pesek Auctions (2)
- Poznański Dom Aukcyjny (25)
- Provenance Auctions (2)
- Rauch (12)
- Rzeszowski DA (143)
- SINCONA (1)
- Solidus Numismatik (5)
- Stack's (1)
- Stare Monety (9)
- Stary Sklep (46)
- Tempus (7)
- Teutoburger (1)
- WAG (5)
- WCN (94)
- WDA - MiM (46)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (48)
- Wu-eL (2)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 46
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск