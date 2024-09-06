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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1594 года "Мальборкский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1594 года "Мальборкский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1594 года "Мальборкский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1594
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (963)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1594 года "Мальборкский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе WDA - MiM за 5800 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 "Мальборкский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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