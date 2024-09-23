Трояк (3 гроша) 1594 года I4 "Олькушский монетный двор". Инициалы "I4" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1594 года "Олькушский монетный двор" со знаком I4. Инициалы "I4". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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