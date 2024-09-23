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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1594 года I4 "Олькушский монетный двор". Инициалы "I4" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Инициалы "I4"

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1594 года I4 "Олькушский монетный двор" Инициалы "I4" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1594 года I4 "Олькушский монетный двор" Инициалы "I4" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numismatik Lanz München

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1594
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1594 года "Олькушский монетный двор" со знаком I4. Инициалы "I4". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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Польша Трояк (3 гроша) 1594 I4 "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1594 I4 "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
1998 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1594 I4 "Олькушский монетный двор" на аукционе Lanz München - December 7, 2016
Продавец Lanz München
Дата 7 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
483 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1594 I4 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1594 I4 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 I4 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Трояк (3 гроша) 1594 I4 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 I4 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Трояк (3 гроша) 1594 I4 "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 I4 "Олькушский монетный двор" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Трояк (3 гроша) 1594 I4 "Олькушский монетный двор" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1594 I4 "Олькушский монетный двор" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Трояк (3 гроша) 1594 I4 "Олькушский монетный двор" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

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Для продажи Трояк (3 гроша) 1594 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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