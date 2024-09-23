Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1594 года I4 "Олькушский монетный двор". Инициалы "I4" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Инициалы "I4"
Фотография: Numismatik Lanz München
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1594
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1594 года "Олькушский монетный двор" со знаком I4. Инициалы "I4". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
1998 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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