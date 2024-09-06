Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1594 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (510)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1594 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1750 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Дата 21 июня 2024
Сохранность F
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Дата 13 июня 2024
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Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 14 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
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Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1594 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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