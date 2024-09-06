Трояк (3 гроша) 1594 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1594 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1750 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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