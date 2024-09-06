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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1594 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1594 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1594 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Felix Schiessinger

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1594
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1594 года "Рига". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе

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Польша Дукат 1594 "Рига" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1594 "Рига" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1594 "Рига" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1594 "Рига" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1594 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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