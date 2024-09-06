Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1594 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Felix Schiessinger
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1594
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1594 года "Рига". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе
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