Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1594 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1594 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1594 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1594
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1594 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 42000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • JMPG (1)
  • Künker (1)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (1)
  • Stack's (1)
Польша Дукат 1594 "Гданьск" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша Дукат 1594 "Гданьск" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Польша Дукат 1594 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Дукат 1594 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
1343 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша Дукат 1594 "Гданьск" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Дукат 1594 "Гданьск" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1594 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1594 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1594 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Дукат 1594 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1594 "Гданьск" на аукционе JMPG - December 2, 2012
Продавец JMPG
Дата 2 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1594 "Гданьск" на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1594 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1594 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск