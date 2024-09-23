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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1594 года IF SC "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1594 года IF SC "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1594 года IF SC "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1594
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1594 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 14 февраля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (5)
  • Numimarket (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (12)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1594 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1594 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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