Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1594 года IF "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1594
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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