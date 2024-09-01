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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1594 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1594 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1594 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1594
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1594 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 350 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coins.ee (3)
  • COINSNET (2)
  • MARCINIAK (1)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 24 PLN
Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где купить?
Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1594 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1594 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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