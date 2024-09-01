Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1594 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1594
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1594 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 350 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Coins.ee (3)
- COINSNET (2)
- MARCINIAK (1)
- Stare Monety (2)
- WCN (1)
- Wójcicki (1)
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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