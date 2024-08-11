Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1596 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1596 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1596 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1596 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 380 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (15)
  • COINSNET (1)
  • Heritage (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rauch (1)
  • Stare Monety (1)
  • Tempus (1)
  • Wójcicki (3)
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1596 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1596 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1596 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск